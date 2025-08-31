Скидки
Теннис

US Open — 2025: результаты матчей с 30 на 31 августа у женщин

US Open — 2025: результаты матчей с 30 на 31 августа у женщин
Комментарии

В ночь с 30 на 31 августа мск в Нью-Йорке (США) продолжился US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными результатами очередного игрового дня женского одиночного разряда (курсивом выделены победители).

Теннис. US Open — 2025 (США). Третий круг. Результаты 30-31 августа:

  • Каролина Мухова (Чехия, 21) — Линда Носкова (Чехия, 11) — 7:6, 4:6, 2:6;
  • Магдалена Френх (Польша, 28) — Кори Гауфф (США, 3) — 3:6, 1:6;
  • Диан Парри (Франция) — Марта Костюк (Украина, 27) — 6:3, 4:6; 2:6;
  • Дарья Касаткина (Австралия, 15) — Наоми Осака (Япония, 23) — 0:6, 6:4, 3:6;
  • Екатерина Александрова (Россия, 13) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:0, 6:1;
  • Аманда Анисимова (США, 8) — Жаклин Кристиан (Румыния) — 6:4; 4:6, 6:2;
  • Анна Калинская (Россия, 29) — Ига Швёнтек (Польша, 2) — 6:7, 4:6;
  • Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 18) — Мария Саккари (Греция) — 6:1, 6:2.

Напомним, US Open проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября.

Календарь женского одиночного турнира US Open 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open 2025
