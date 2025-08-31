Скидки
Теннис

US Open — 2025: результаты матчей с 30 на 31 августа у мужчин

US Open — 2025: результаты матчей с 30 на 31 августа у мужчин
В ночь с 30 на 31 августа мск в Нью-Йорке (США) продолжился US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными результатами очередного игрового дня мужского одиночного разряда (курсивом выделены победители).

Теннис. US Open — 2025 (США). Третий круг. Результаты 30-31 августа:

  • Лоренцо Музетти (Италия, 10) — Флавио Коболли (Италия, 24) — 6:3, 6:2; 2:0, отказ Коболли;
  • Коулман Вон (Гонконг, Q) — Андрей Рублёв (Россия, 15) — 6:2, 4:6; 3:6, 6:4, 3:6;
  • Хауме Мунар (Испания) — Зизу Бергс (Бельгия) — 6:1, 6:4, 6:4;
  • Янник Синнер (Италия, 1) — Денис Шаповалов (Канада, 27) — 5:7, 6:4; 6:3; 6:3; 
  • Даниэль Альтмайер (Германия) — Алекс де Минор (Австралия, 8) — 7:6, 3:6; 4:6, 0:2, отказ Альтмайер;
  • Александр Зверев (Германия, 3) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25) — 6:4, 6:7; 4:6; 4:6;
  • Александр Бублик (Казахстан, 23) — Томми Пол (США, 14) — 7:6; 6:7; 6:3, 6:7; 6:1.

Напомним, US Open проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября.

Календарь матчей мужского одиночного разряда US Open
Турнирная сетка мужского одиночного разряда US Open
Новости. Теннис
