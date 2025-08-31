Скидки
US Open — 2025, женщины: расписание матчей на 31 августа

Сегодня, 31 августа, и ночью 1 сентября в Нью-Йорке (США) продолжится розыгрыш US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей восьмого игрового дня женского одиночного разряда турнира.

Теннис. US Open — 2025. Женщины. Четвёртый круг. Расписание на 31 августа — 1 сентября (время московское):

  • 18:30. Джессика Пегула (США) — Энн Ли (США).
  • 20:00. Барбора Крейчикова (Чехия) — Тэйлор Таунсенд (США).
  • 00:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Кристина Букша (Испания).
  • 4:00. Елена Рыбакина (Казахстан) — Маркета Вондроушова (Чехия).

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.

