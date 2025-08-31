Александр Бублик поделился ожиданиями от 1/8 финала US Open — 2025 с Янником Синнером

24-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о предстоящей встрече с лидером мирового рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером в четвёртом круге US Open — 2025.

«Это сложно, очень сложно. В пятисетовом формате я его ещё не побеждал. Постараюсь использовать свои шансы. Сейчас буду восстанавливаться. Надеюсь, не придётся играть в 11 утра», — сказал Бублик в послематчевом интервью.

Александр Бублик и Янник Синнер играли шесть раз, в 2025 году — дважды. Итальянец победил на «Ролан Гаррос» — 6:1, 7:5, 6:0, представитель Казахстана выиграл на травяном турнире в Галле — 3:6, 6:3, 6:4.