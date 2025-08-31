Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик поделился ожиданиями от 1/8 финала US Open — 2025 с Янником Синнером

Александр Бублик поделился ожиданиями от 1/8 финала US Open — 2025 с Янником Синнером
Комментарии

24-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о предстоящей встрече с лидером мирового рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером в четвёртом круге US Open — 2025.

US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 18:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Бублик
24
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Это сложно, очень сложно. В пятисетовом формате я его ещё не побеждал. Постараюсь использовать свои шансы. Сейчас буду восстанавливаться. Надеюсь, не придётся играть в 11 утра», — сказал Бублик в послематчевом интервью.

Александр Бублик и Янник Синнер играли шесть раз, в 2025 году — дважды. Итальянец победил на «Ролан Гаррос» — 6:1, 7:5, 6:0, представитель Казахстана выиграл на травяном турнире в Галле — 3:6, 6:3, 6:4.

Материалы по теме
Александр Бублик обыграл Томми Пола и вышел в 1/8 финала US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android