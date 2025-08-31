Скидки
Главная Теннис Новости

US Open — 2025, мужчины: расписание матчей на 31 августа

Комментарии

Сегодня, 31 августа, и ночью 1 сентября мск в Нью-Йорке (США) продолжится US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием восьмого игрового дня мужского одиночного разряда турнира.

US Open — 2025. Расписание матчей на 31 августа — 1 сентября. Четвёртый круг. Мужчины (время — московское):

  • 18:00. Адриан Маннарино (Франция) — Иржи Легечка (Чехия).
  • 20:00. Артур Риндеркнеш (Франция) — Карлос Алькарас (Испания).
  • 22:00. Томаш Махач (Чехия) — Тейлор Фриц (США).
  • 2:00. Новак Джокович (Сербия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

US Open — 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.

Рублёв выиграл пятисетовик, вышел во вторую неделю US Open и побил достижение Медведева
