US Open — 2025, мужчины: расписание матчей на 31 августа

Сегодня, 31 августа, и ночью 1 сентября мск в Нью-Йорке (США) продолжится US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием восьмого игрового дня мужского одиночного разряда турнира.

US Open — 2025. Расписание матчей на 31 августа — 1 сентября. Четвёртый круг. Мужчины (время — московское):

18:00. Адриан Маннарино (Франция) — Иржи Легечка (Чехия).

20:00. Артур Риндеркнеш (Франция) — Карлос Алькарас (Испания).

22:00. Томаш Махач (Чехия) — Тейлор Фриц (США).

2:00. Новак Джокович (Сербия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

US Open — 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.