Бублик: в матче с Синнером я, наверное, проиграю пару геймов на своей подаче

24-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о своей подаче на US Open — 2025. В матче третьего круга с американцем Томми Полом он выиграл 83% очков на первой подаче. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3, 6:7 (5:7), 6:1.

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 04:40 МСК
Александр Бублик
24
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 4 6 6 5 6
6 5 		7 7 3 7 7 1
             
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол

«У меня нет объяснений. Сегодня я думал, что рано или поздно это произойдёт. Мой следующий матч против Янника, и с ним я, наверное, проиграю пару геймов на своей подаче.

Судя по статистике, это очень важно. Подача — часть моей игры, поэтому я стараюсь её разнообразить, сегодня это сработало очень хорошо», — сказал Бублик в послематчевом интервью.

Александр Бублик поделился ожиданиями от 1/8 финала US Open — 2025 с Янником Синнером
