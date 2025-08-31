Бублик: в матче с Синнером я, наверное, проиграю пару геймов на своей подаче
24-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о своей подаче на US Open — 2025. В матче третьего круга с американцем Томми Полом он выиграл 83% очков на первой подаче. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3, 6:7 (5:7), 6:1.
US Open (м). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 04:40 МСК
24
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|6
|6 5
|6
|
|7 7
|3
|7 7
|1
14
Томми Пол
Т. Пол
«У меня нет объяснений. Сегодня я думал, что рано или поздно это произойдёт. Мой следующий матч против Янника, и с ним я, наверное, проиграю пару геймов на своей подаче.
Судя по статистике, это очень важно. Подача — часть моей игры, поэтому я стараюсь её разнообразить, сегодня это сработало очень хорошо», — сказал Бублик в послематчевом интервью.
