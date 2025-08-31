В ночь с 31 августа на 1 сентября стартует стадия 1/8 финала на Открытом чемпионате США в женском одиночном разряде. В основной сетке соревнований осталась 1 из 13 российских теннисисток. В четвёртый круг вышла 12-я ракетка мира Екатерина Александрова.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: кто станет чемпионкой US Open — 2025 среди женщин?

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Призовой фонд турнира в этом году составляет $ 90 млн. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу.