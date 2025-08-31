Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кто станет чемпионкой US Open — 2025 среди женщин?

Кто станет чемпионкой US Open — 2025 среди женщин?
Комментарии

В ночь с 31 августа на 1 сентября стартует стадия 1/8 финала на Открытом чемпионате США в женском одиночном разряде. В основной сетке соревнований осталась 1 из 13 российских теннисисток. В четвёртый круг вышла 12-я ракетка мира Екатерина Александрова.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: кто станет чемпионкой US Open — 2025 среди женщин?

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Призовой фонд турнира в этом году составляет $ 90 млн. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу.

Календарь US Open - 2025 (ж)
Сетка US Open - 2025 (ж)
Материалы по теме
Калинская упустила шанс в матче со Швёнтек. Теперь с Игой на US Open сразится Александрова
Калинская упустила шанс в матче со Швёнтек. Теперь с Игой на US Open сразится Александрова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android