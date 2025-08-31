В воскресенье, 31 августа, на Открытом чемпионате США завершились матчи третьего круга. В основной сетке соревнований продолжает участие один российские теннисист — Андрей Рублёв. В первом круге борьбу за титул завершил Даниил Медведев, во втором — Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: кто станет чемпионом US Open — 2025 среди мужчин?

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Призовой фонд турнира в этом году составляет $ 90 млн.