Арина Соболенко — Кристина Букша: где смотреть, во сколько начало матча US Open

В ночь с 31 августа на 1 сентября в матче четвёртого круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и 95-я ракетка мира Кристина Букша из Испании. Начало поединка запланировано на 00:00 мск.

В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.