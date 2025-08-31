Муратоглу отреагировал на завершение сотрудничества Медведева с Сервара

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу отреагировал на то, что чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прекратил сотрудничество с французским тренером Жилем Сервара спустя восемь лет работы.

«Поздравляю с невероятным восьмилетним успешным периодом сотрудничества», — написал Муратоглу в комментариях под публикацией Сервара о завершении сотрудничества.

Ранее Медведев провально выступил на Открытом чемпионате США — 2025. Напомним, Даниил устроил скандал в матче первого круга US Open — 2025, в котором играл с французом Бенжаменом Бонзи. Бонзи одержал победу во встрече со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.