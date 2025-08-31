Скидки
Ольховский предположил, с чем связано прекращение сотрудничества Сервара с Медведевым

Ольховский предположил, с чем связано прекращение сотрудничества Сервара с Медведевым
Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о новости о завершении сотрудничества российского теннисиста Даниила Медведева с французским тренером Жилем Сервара.

«Трудно сказать, были ли предпосылки к прекращению сотрудничества. Когда были хорошие результаты, всё было по-другому. На мой взгляд, отношения игрок-тренер сейчас на туре очень трудные. Игрок на корте иногда не уважает тренера. Складывается такое впечатление. Позволяет себе кричать на него, говорить непонятно что. У Медведева сложились длинные отношения с Жилем. Немногие так долго работают в паре. Результаты были отличными. Но Даня перестал показывать результаты. Может, на фоне этого обострились отношения», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

