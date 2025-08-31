Елена Рыбакина — Маркета Вондроушова: где смотреть, во сколько начало матча US Open

В ночь с 31 августа на 1 сентября в матче четвёртого круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и 60-й номер рейтинга Маркета Вондроушова из Чехии. Начало поединка запланировано на 4:00 мск.

В России не предусмотрены официальные трансляции матчей US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.