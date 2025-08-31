Елена Рыбакина — Маркета Вондроушова: где смотреть, во сколько начало матча US Open
В ночь с 31 августа на 1 сентября в матче четвёртого круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и 60-й номер рейтинга Маркета Вондроушова из Чехии. Начало поединка запланировано на 4:00 мск.
US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 04:00 МСК
10
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
|1
|2
|3
|
|
60
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
В России не предусмотрены официальные трансляции матчей US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.
