У Сораны Кырсти украли трофей за победу на турнире в Кливленде

У Сораны Кырсти украли трофей за победу на турнире в Кливленде
Комментарии

112-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя рассказала, что злоумышленники украли её трофей за победу на турнире категории WTA-250 в Кливленде (США).

«Тот, кто украл мой трофей Кливленда из номера 314 в отеле Fifty Sonesta [в Нью-Йорке], пожалуйста, верните его! Он не имеет никакой материальной ценности, только сентиментальную. Я была бы вам очень признательна! Спасибо, Сорана», — написала Кырстя на своей странице в социальных сетях.

В финале турнира категории WTA-250 в Кливленде Кырстя обыграла представительницу США Энн Ли (69-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4. Титул в Кливленде стал третьим на уровне WTA в карьере 35-летней Сораны Кырсти в одиночном разряде, первым — с 2021 года.

