Теннис

«Легко запаниковать». Ига Швёнтек рассказала, как отыгралась с 1:5 у Калинской на US Open

«Легко запаниковать». Ига Швёнтек рассказала, как отыгралась с 1:5 у Калинской на US Open
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек оценила свой камбэк в первом сете в матче с россиянкой Анной Калинской в третьем круге US Open — 2025. Полька уступала со счётом 1:5, но сумела отыграться и одержать победу в партии на тай-брейке.

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 02:15 МСК
Анна Калинская
29
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4
7 7 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Всё зависит от ситуации и игрока. Были моменты, когда я не знала, что делать, что менять. Команда мне немного помогла, пока мы не дошли до точки, когда не осталось выбора. Приходилось сохранять преимущество и всегда стараться нанести ещё один удар.

Было разумно не бросаться сразу на мяч. Не всегда легко найти решение, его поиск всегда занимает время. Легко запаниковать при счёте 5:1, но я не стала», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.

Комментарии
