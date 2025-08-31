«Легко запаниковать». Ига Швёнтек рассказала, как отыгралась с 1:5 у Калинской на US Open
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек оценила свой камбэк в первом сете в матче с россиянкой Анной Калинской в третьем круге US Open — 2025. Полька уступала со счётом 1:5, но сумела отыграться и одержать победу в партии на тай-брейке.
US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 02:15 МСК
29
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Всё зависит от ситуации и игрока. Были моменты, когда я не знала, что делать, что менять. Команда мне немного помогла, пока мы не дошли до точки, когда не осталось выбора. Приходилось сохранять преимущество и всегда стараться нанести ещё один удар.
Было разумно не бросаться сразу на мяч. Не всегда легко найти решение, его поиск всегда занимает время. Легко запаниковать при счёте 5:1, но я не стала», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.
