Зверев — первый за 20 лет игрок топ-3, вылетевший на первой неделе на двух «Шлемах» подряд

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал первым за 20 лет представителем топ-3 рейтинга ATP, который не смог выйти во вторую неделю на двух мэйджорах подряд, сообщает Opta Ace.

Ночью 31 августа Зверев проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в третьем круге US Open — 2025 со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 4:6, 4:6. На Уимблдоне Александр потерпел поражение в первом круге от француза Артура Риндеркнеша.

В 2005 году таким достижением отметился 22-кратный победитель «Шлемов» испанец Рафаэль Надаль. Он проиграл во втором круге Уимблдона и в третьем на US Open.