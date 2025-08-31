Скидки
Теннис Новости

Зверев — первый за 20 лет игрок топ-3, вылетевший на первой неделе на двух «Шлемах» подряд

Зверев — первый за 20 лет игрок топ-3, вылетевший на первой неделе на двух «Шлемах» подряд
Комментарии

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал первым за 20 лет представителем топ-3 рейтинга ATP, который не смог выйти во вторую неделю на двух мэйджорах подряд, сообщает Opta Ace.

Ночью 31 августа Зверев проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в третьем круге US Open — 2025 со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 4:6, 4:6. На Уимблдоне Александр потерпел поражение в первом круге от француза Артура Риндеркнеша.

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 02:15 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 4 4
4 		7 9 6 6
             
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

В 2005 году таким достижением отметился 22-кратный победитель «Шлемов» испанец Рафаэль Надаль. Он проиграл во втором круге Уимблдона и в третьем на US Open.

Александр Зверев проиграл Феликсу Оже-Альяссиму и покинул US Open
