Теннис

Янчук: если в подготовке Медведева ничего не изменится, шансов на «Большой шлем» мало

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал новость о завершении сотрудничества российского теннисиста Даниила Медведева с французским тренером Жилем Сервара.

«Это рабочий момент. Теннисисты рано или поздно меняют тренеров. Только единицы стабильно работают с одним специалистом. На фоне затянувшегося спада Медведеву пора подумать об изменениях. В последнее время он не может вылезти из ямы. Но трудно сказать, что будет с ним после смены тренера. Медведев претендует на «Большой шлем», но, если ничего не изменится в подготовке, шансов мало», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Даниил Медведев завершил сотрудничество с многолетним тренером Жилем Сервара
