Веснина: Медведев попытается найти человека, который поможет вернуться на былые позиции

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина оценила новость о завершении сотрудничества российского теннисиста Даниила Медведева с французским тренером Жилем Сервара.

«Уверена, Жиль и Даня пытались найти выход из положения. Они сотрудничали много лет. Это было прекрасное сотрудничество! Мне кажется, они уже больше, чем ученик и тренер. Они были как семья. Но Дане надо двигаться дальше. Решение было принято из-за результатов, особенно на турнирах «Большого шлема». Он проигрывал пятисетовые матчи одному и тому же сопернику. Если что-то не получается, надо что-то менять. В первую очередь — тренера. Даня попытается найти человека, который поможет вернуться на былые позиции», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.