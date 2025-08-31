Артур Риндеркнеш — Карлос Алькарас: где смотреть, во сколько начало матча US Open
Поделиться
Сегодня, 31 августа, в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и представитель Франции Артур Риндеркнеш, занимающий 82-е место в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 20:00 мск. Это четвёртая очная встреча теннисистов. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
US Open (м). 4-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 20:00 МСК
82
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 августа 2025
-
12:31
-
12:15
-
12:00
-
11:58
-
11:43
-
11:30
-
11:24
-
11:15
-
11:02
-
11:00
-
10:40
-
10:35
-
10:32
-
10:17
-
10:06
-
10:00
-
09:56
-
09:47
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:15
-
09:01
-
08:31
-
08:17
-
07:46
-
07:20
-
06:25
-
06:11
-
06:09
-
04:57
-
04:18
-
04:13
-
04:02