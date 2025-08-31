Артур Риндеркнеш — Карлос Алькарас: где смотреть, во сколько начало матча US Open

Сегодня, 31 августа, в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и представитель Франции Артур Риндеркнеш, занимающий 82-е место в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 20:00 мск. Это четвёртая очная встреча теннисистов. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.