Осака: у Медведева было несколько культовых моментов на US Open. Людям нравится шоу

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 24-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась о скандальном поведении некоторых игроков по ходу Открытого чемпионата США.

Грек Стефанос Циципас высказывал недовольство по поводу игры немца Даниэля Альтмайера, россиянин Даниил Медведев устроил скандал во время своего матча с французом Бенжаменом Бонзи.

«Не знаю, как насчёт Циципаса, но у Медведева было несколько культовых моментов на этом турнире. Мне кажется, людям здесь нравится хоть какое-то шоу. Возможно, это часть сезона, когда все устали и раздражены. Меня Нью-Йорк вдохновляет на моё лучшее поведение», — сказала Осака на пресс-конференции.