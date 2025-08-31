Скидки
Тэйлор Таунсенд ответила на извинения Елены Остапенко за слова об отсутствии образования

Комментарии

139-я ракетка мира американская теннисистка Тэйлор Таунсенд отреагировала на извинения Елены Остапенко из Латвии за её скандальные слова после очного матча на Открытом чемпионате США — 2025.

«Она ожидала от меня определённой реакции, но её не было, и это её взбесило. В результате она сказала обидные, агрессивные, оскорбительные не только для меня слова, но и для всего спорта и культуры, которую я стараюсь представлять наилучшим образом. Здорово, что она извинилась», — сказала Таунсенд на пресс-конференции.

Напомним, после матча второго круга латвийка Елена Остапенко обвинила Таунсенд в неспортивном поведении, а также заявила, что у неё нет воспитания и образования. Ситуация получила большое внимание в социальных сетях.

