Анна Калинская в слезах покинула стадион после поражения от Иги Швёнтек на US Open — 2025

29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла сдержать эмоций после поражения в третьем круге Открытого чемпионата США — 2025. Россиянка проиграла польке Иге Швёнтек, занимающей вторую строчку мирового рейтинга WTA.

В первом сете Калинская вела со счётом 5:1 и дважды подавала на сет. У Анны было четыре сетбола, которые она не сумела реализовать, и в итоге проиграла партию на тай-брейке. По окончании матча Калинская не смогла сдержать слёз и расплакалась, покидая стадион.

Фото: Кадр из трансляции

В четвёртом круге Швёнтек сыграет с ещё одной российской теннисисткой Екатериной Александровой (12-я ракетка мира).