Анна Калинская в слезах покинула стадион после поражения от Иги Швёнтек на US Open — 2025

Анна Калинская в слезах покинула стадион после поражения от Иги Швёнтек на US Open — 2025
29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла сдержать эмоций после поражения в третьем круге Открытого чемпионата США — 2025. Россиянка проиграла польке Иге Швёнтек, занимающей вторую строчку мирового рейтинга WTA.

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 02:15 МСК
Анна Калинская
29
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4
7 7 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

В первом сете Калинская вела со счётом 5:1 и дважды подавала на сет. У Анны было четыре сетбола, которые она не сумела реализовать, и в итоге проиграла партию на тай-брейке. По окончании матча Калинская не смогла сдержать слёз и расплакалась, покидая стадион.

Фото: Кадр из трансляции

В четвёртом круге Швёнтек сыграет с ещё одной российской теннисисткой Екатериной Александровой (12-я ракетка мира).

