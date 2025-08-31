Анна Калинская в слезах покинула стадион после поражения от Иги Швёнтек на US Open — 2025
29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла сдержать эмоций после поражения в третьем круге Открытого чемпионата США — 2025. Россиянка проиграла польке Иге Швёнтек, занимающей вторую строчку мирового рейтинга WTA.
US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 02:15 МСК
29
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
В первом сете Калинская вела со счётом 5:1 и дважды подавала на сет. У Анны было четыре сетбола, которые она не сумела реализовать, и в итоге проиграла партию на тай-брейке. По окончании матча Калинская не смогла сдержать слёз и расплакалась, покидая стадион.
Фото: Кадр из трансляции
В четвёртом круге Швёнтек сыграет с ещё одной российской теннисисткой Екатериной Александровой (12-я ракетка мира).
