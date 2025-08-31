Селиваненко: Сервара был с Медведевым с самого начала его восхождения к вершинам тенниса

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко прокомментировал новость о завершении сотрудничества российского теннисиста Даниила Медведева с французским тренером Жилем Сервара.

«Очевидно, что Даниил находится в поиске изменений на непростом отрезке своей карьеры. Жиль был с Даниилом с самого начала его восхождения к вершинам профессионального тенниса. Очевидно, это было сложным решением», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Медведев и Сервара проработали вместе восемь лет. Под руководством француза Даниил стал чемпионом US Open — 2021, был первой ракеткой мира и неоднократно побеждал на «Мастерсах».