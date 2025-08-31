Швёнтек — о камбэке в матче с Калинской: должна признать, Анна играла очень хорошо

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась об игре в матче с россиянкой Анной Калинской в третьем круге US Open — 2025. Полька уступала со счётом 1:5, но сумела отыграться и одержать победу в партии на тай-брейке.

«Конечно, матч был непростым, особенно в начале, но я рада, что смогла отыграться, а потом играла лучше. В начале первого сета я допустила много невынужденных ошибок, о которых сожалею, и должна признать, что Анна играла очень хорошо. В остальном я довольна тем, как оправилась от неудачного старта и сохраняла позитивный настрой на корте, пока не поняла, как решить свои проблемы», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.