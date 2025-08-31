Скидки
Теннис

Швёнтек — о камбэке в матче с Калинской: должна признать, Анна играла очень хорошо

Швёнтек — о камбэке в матче с Калинской: должна признать, Анна играла очень хорошо
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась об игре в матче с россиянкой Анной Калинской в третьем круге US Open — 2025. Полька уступала со счётом 1:5, но сумела отыграться и одержать победу в партии на тай-брейке.

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 02:15 МСК
Анна Калинская
29
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4
7 7 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Конечно, матч был непростым, особенно в начале, но я рада, что смогла отыграться, а потом играла лучше. В начале первого сета я допустила много невынужденных ошибок, о которых сожалею, и должна признать, что Анна играла очень хорошо. В остальном я довольна тем, как оправилась от неудачного старта и сохраняла позитивный настрой на корте, пока не поняла, как решить свои проблемы», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.

