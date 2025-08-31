Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Камельзон: Медведеву давно надо было принимать какие‑то решения

Камельзон: Медведеву давно надо было принимать какие‑то решения
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отреагировал на новость о завершении сотрудничества российского теннисиста Даниила Медведева с французским тренером Жилем Сервара.

«Даниилу нужна перезагрузка. Но я не знаю человека, с которым он работал, не знаю его работу, поэтому комментировать не могу. Уже давно надо было принимать какие‑то решения. Его команде надо было этим заняться. Поживём ‑ увидим, договорился ли он с кем‑нибудь. Посмотрим, что эта работа даст. Даниил может вернуться на прежний уровень. Он ещё не старый человек, ему нет 30 лет. У него высокий класс игры и рейтинг первого игрока страны, поэтому списывать Медведева было бы просто глупо. А вот то, что им надо заниматься на разных уровнях, с этим я могу согласиться», — сказал Камельзон в интервью «Матч ТВ».

Ранее Медведев провально выступил на Открытом чемпионате США — 2025. Напомним, Даниил устроил скандал в матче первого круга US Open — 2025, в котором играл с французом Бенжаменом Бонзи. Бонзи одержал победу во встрече со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.

Материалы по теме
Медведев расстался со своим многолетним тренером. Это решение напрашивалось уже давно
Медведев расстался со своим многолетним тренером. Это решение напрашивалось уже давно
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android