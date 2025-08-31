Камельзон: Медведеву давно надо было принимать какие‑то решения

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отреагировал на новость о завершении сотрудничества российского теннисиста Даниила Медведева с французским тренером Жилем Сервара.

«Даниилу нужна перезагрузка. Но я не знаю человека, с которым он работал, не знаю его работу, поэтому комментировать не могу. Уже давно надо было принимать какие‑то решения. Его команде надо было этим заняться. Поживём ‑ увидим, договорился ли он с кем‑нибудь. Посмотрим, что эта работа даст. Даниил может вернуться на прежний уровень. Он ещё не старый человек, ему нет 30 лет. У него высокий класс игры и рейтинг первого игрока страны, поэтому списывать Медведева было бы просто глупо. А вот то, что им надо заниматься на разных уровнях, с этим я могу согласиться», — сказал Камельзон в интервью «Матч ТВ».

Ранее Медведев провально выступил на Открытом чемпионате США — 2025. Напомним, Даниил устроил скандал в матче первого круга US Open — 2025, в котором играл с французом Бенжаменом Бонзи. Бонзи одержал победу во встрече со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.