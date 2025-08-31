Новак Джокович — Ян-Леннард Штруфф: где смотреть, во сколько начало матча US Open
В ночь с 31 августа на 1 сентября в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США — 2025 встретятся седьмая ракетка мира серб Новак Джокович и немец Ян-Леннард Штруфф, занимающий 144-е место в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 2:00 мск. Это восьмая очная встреча теннисистов. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 02:00 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
144
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.
