Новак Джокович — Ян-Леннард Штруфф: где смотреть, во сколько начало матча US Open

В ночь с 31 августа на 1 сентября в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США — 2025 встретятся седьмая ракетка мира серб Новак Джокович и немец Ян-Леннард Штруфф, занимающий 144-е место в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 2:00 мск. Это восьмая очная встреча теннисистов. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.