Теннис

Стирнс прояснила конфликтную ситуацию с Калинской после парного матча на US Open

Комментарии

54-я ракетка мира американская теннисистка Питон Стирнс объяснила суть конфликта после парного матча на US Open — 2025 с участием Анны Калинской.

Калинская играла в паре с румынкой Сораной Кырстей и после поражения от Стирнс и Маккартни Кесслер выразила соперницам недовольство, потому что американки не извинялись за попадание мячей в Анну или в сетку.

US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
29 августа 2025, пятница. 22:20 МСК
Маккартни Кесслер
США
Маккартни Кесслер
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
М. Кесслер П. Стирнс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
С. Кырстя А. Калинская

«Ребята, расслабьтесь, она не видела, как я извинялась после того, как пробила несколько форхендов в её сторону. Я не попадала ей по телу, но поднимала руку, а она не видела. В конце мы всё выяснили, и всё хорошо. В конце отбили кулачками», — написала Стирнс на личной странице в соцсетях.

Комментарии
