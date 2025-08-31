Скидки
Теннис

Даниил Медведев впервые прокомментировал прекращение сотрудничества с Сервара

Даниил Медведев впервые прокомментировал прекращение сотрудничества с Сервара
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые высказался о завершении сотрудничества с французским тренером Жилем Сервара.

«Спасибо, Жиль. Невероятные 8-10 лет совместной работы, 20 титулов, первое место в рейтинге, но самое важное — огромное количество счастливых и весёлых моментов, которые останутся в памяти навсегда. Я благодарен за нашу работу на протяжении всех этих лет», — написал Медведев на своей странице в социальных сетях.

Кроме того, Медведев объявил о расставании с тренером по физподготовке Эриком Эрнандесом. Ранее Даниил провально выступил на Открытом чемпионате США — 2025. Напомним, он устроил скандал в матче первого круга US Open — 2025, в котором играл с французом Бенжаменом Бонзи. Бонзи одержал победу во встрече со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.

Комментарии
