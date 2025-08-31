«Я не машина. Мне тоже иногда нелегко». Синнер — о победе над Шаповаловым в четырёх сетах

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал непростой матч третьего круга US Open — 2025 с канадцем Денисом Шаповаловым (5:7, 6:4, 6:3, 6:3).

«Он очень хорошо подавал, много давил. К тому же я не машина. Мне тоже иногда приходится нелегко. Я чувствовал, что у меня не было проблем. Я играл в отличный теннис, и он тоже.

Как я всегда говорю, перед матчем я просто хочу чувствовать себя хорошо готовым. Для меня это приятное ощущение, когда я выхожу на корт с уверенностью в своих силах. С другой стороны, матч всегда отличается от тренировки», — приводит слова Синнера сайт ATP.