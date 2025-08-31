«Играл очень плохо». Зверев назвал причины поражения в третьем круге US Open — 2025

Третья ракетка мира представитель Германии Александр Зверев прокомментировал поражение в третьем круге US Open — 2025. В матче за выход в 1/8 финала он уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Матч закончился победой канадца в трёх сетах: 4:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:4.

«Неудачный второй сет изменил всю игру. Я не чувствовал мяч на протяжении всего турнира. Играл слишком пассивно, потому что мяч не ложился на ракетку. Мне нужно что-то придумать. Мячи и дискомфорт в спине не являются причиной. Я проиграл, потому что играл очень плохо», — приводит слова Зверева Eurosport.de.

Александр Зверев стал первым за 20 лет представителем топ-3 рейтинга ATP, который не смог выйти во вторую неделю на двух мэйджорах подряд.