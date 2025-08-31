«Играл очень плохо». Зверев назвал причины поражения в третьем круге US Open — 2025
Третья ракетка мира представитель Германии Александр Зверев прокомментировал поражение в третьем круге US Open — 2025. В матче за выход в 1/8 финала он уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Матч закончился победой канадца в трёх сетах: 4:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:4.
US Open (м). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 02:15 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 7
|4
|4
|
|7 9
|6
|6
27
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
«Неудачный второй сет изменил всю игру. Я не чувствовал мяч на протяжении всего турнира. Играл слишком пассивно, потому что мяч не ложился на ракетку. Мне нужно что-то придумать. Мячи и дискомфорт в спине не являются причиной. Я проиграл, потому что играл очень плохо», — приводит слова Зверева Eurosport.de.
Александр Зверев стал первым за 20 лет представителем топ-3 рейтинга ATP, который не смог выйти во вторую неделю на двух мэйджорах подряд.
