«Не получится всегда побеждать с лёгким счётом». Синнер — о проблемах с Шаповаловым

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил уровень игры канадца Дениса Шаповалова, которого обыграл в третьем круге US Open — 2025 (5:7, 6:4, 6:3, 6:3).

«Не получится всегда побеждать с лёгким счётом, каждый матч очень сложен. Есть игроки с более высокими качествами или потенциалом, и он один из них. Он может хорошо подавать, у него очень чистые удары с задней линии, он физически очень силён, у него есть всё, чтобы доставить проблемы. Я это знал и до матча.

Сегодня было непросто. Счёт был немного не в мою пользу, но я старался сохранять спокойствие психологически. Конечно, я очень рад, что смог победить», — приводит слова Синнера сайт ATP.