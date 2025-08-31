«Не получится всегда побеждать с лёгким счётом». Синнер — о проблемах с Шаповаловым
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил уровень игры канадца Дениса Шаповалова, которого обыграл в третьем круге US Open — 2025 (5:7, 6:4, 6:3, 6:3).
US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 20:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|4
|3
|3
29
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
«Не получится всегда побеждать с лёгким счётом, каждый матч очень сложен. Есть игроки с более высокими качествами или потенциалом, и он один из них. Он может хорошо подавать, у него очень чистые удары с задней линии, он физически очень силён, у него есть всё, чтобы доставить проблемы. Я это знал и до матча.
Сегодня было непросто. Счёт был немного не в мою пользу, но я старался сохранять спокойствие психологически. Конечно, я очень рад, что смог победить», — приводит слова Синнера сайт ATP.
