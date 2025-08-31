Феликс Оже-Альяссим: победа над Зверевым придаёт огромную уверенность

27-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим оценил победу над немцем Александром Зверевым в третьем круге US Open — 2025 (4:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:4).
«Эта победа, конечно же, придаёт огромную уверенность. Она воодушевляет меня и всех в моей команде, всех, кто меня поддерживает. Я всегда стараюсь быть амбициозным, профессиональным и вникать в каждую деталь. Обидно, когда что-то идёт не так, как хочешь, но такова жизнь большинства игроков. Нужно принять это и быть скромным, когда проигрываешь.
Всё то же самое, что и в юности, процесс один и тот же. Нужно быть терпеливым и верить, что всё, над чем ты работаешь на тренировках, окупится в день матча. Нужно верить, что такие результаты будут», — приводит слова Оже-Альяссима Punto de Break.
