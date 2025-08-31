Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Феликс Оже-Альяссим: победа над Зверевым придаёт огромную уверенность

Феликс Оже-Альяссим: победа над Зверевым придаёт огромную уверенность
Аудио-версия:
Комментарии

27-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим оценил победу над немцем Александром Зверевым в третьем круге US Open — 2025 (4:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:4).

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 02:15 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 4 4
4 		7 9 6 6
             
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

«Эта победа, конечно же, придаёт огромную уверенность. Она воодушевляет меня и всех в моей команде, всех, кто меня поддерживает. Я всегда стараюсь быть амбициозным, профессиональным и вникать в каждую деталь. Обидно, когда что-то идёт не так, как хочешь, но такова жизнь большинства игроков. Нужно принять это и быть скромным, когда проигрываешь.

Всё то же самое, что и в юности, процесс один и тот же. Нужно быть терпеливым и верить, что всё, над чем ты работаешь на тренировках, окупится в день матча. Нужно верить, что такие результаты будут», — приводит слова Оже-Альяссима Punto de Break.

Материалы по теме
«Играл очень плохо». Зверев назвал причины поражения в третьем круге US Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android