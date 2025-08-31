Скидки
Оже-Альяссим: в Цинциннати я проснулся с мыслью о победе и проиграл Синнеру 0:6, 2:6

27-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим развеял миф об уверенности игроков в победе в матче. Ночью 31 августа он одержал победу над третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым в третьем круге US Open — 2025 (4:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:4).

«Невозможно предсказать исход. Возможно, некоторые спортсмены сидят здесь и говорят: «Да, я проснулся сегодня утром и всё знал». Это чушь собачья, простите за выражение, но с такой мыслью ты не просыпаешься. Ты просто понимаешь, что нужно делать.

Как же предсказать, что произойдёт днём или вечером? Ты не знаешь. Конечно, сегодня я проснулся с очень позитивным настроем, но так же было и в Цинциннати, а потом проиграл Синнеру со счётом 0:6, 2:6 (в четвертьфинале. — Прим. «Чемпионата»). В тот день я тоже проснулся с мыслью о победе. Так что, уверяю вас, в таком нельзя быть уверенным», — приводит слова Оже-Альяссима Punto de Break.

