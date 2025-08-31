Журналист Фашан: Сервара любил Даниила Медведева как сына

Теннисный журналист Бастиан Фашан поделился мнением о прекращении сотрудничества между чемпионом US Open — 2021, 13-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и французским тренером Жилем Сервара.

«Немногие тренеры добивались от своего игрока большего, чем Жиль Сервара за восемь лет работы с Даниилом Медведевым. Он взял ребёнка с техническими недостатками и проблемами с концентрацией внимания и сделал его чемпионом турнира «Большого шлема» и первой ракеткой мира. Он любил Даниила как сына и был лучшим, что могло с ним случиться», — написал Фашан на своей странице в социальных сетях.

Ранее Медведев провально выступил на Открытом чемпионате США — 2025. Напомним, Даниил устроил скандал в матче первого круга US Open — 2025, в котором играл с французом Бенжаменом Бонзи. Бонзи одержал победу во встрече со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.