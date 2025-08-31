Андрей Рублёв оценил своего соперника по 1/8 финала US Open — 2025

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о предстоящем матче с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвёртом круге Открытого чемпионата США — 2025.

«Очень хорошая подача и форхенд. Надо быть очень терпеливым и ждать своего момента. С ним тоже все матчи были очень тяжёлые, всегда битвы на три сета, 7:5 или 7:6 в третьем сете, типа такого. Против них надо играть очень хорошо», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер.