Андрей Рублёв оценил своего соперника по 1/8 финала US Open — 2025
15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о предстоящем матче с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвёртом круге Открытого чемпионата США — 2025.
US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 18:00 МСК
27
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Очень хорошая подача и форхенд. Надо быть очень терпеливым и ждать своего момента. С ним тоже все матчи были очень тяжёлые, всегда битвы на три сета, 7:5 или 7:6 в третьем сете, типа такого. Против них надо играть очень хорошо», — сказал Рублёв на пресс-конференции.
Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер.
