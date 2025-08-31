Скидки
Итальянское издание Ubitennis: Сервара верил в уникальный стиль Медведева, не искажая его

Комментарии

Известное итальянское теннисное издание Ubitennis выпустило материал после новости о завершении сотрудничества чемпиона US Open — 2021, российского теннисиста Даниила Медведева с французским тренером Жилем Сервара.

«Сервара был для Даниила спасением. Он терпеливо принимал его сложный и многогранный характер, пытаясь сгладить его наиболее противоречивые стороны – честно говоря, с переменным успехом. Он прощал ему некоторые излишества и эксцентричности, которые могли бы вызвать неловкость. Но прежде всего он верил в уникальный и индивидуальный стиль россиянина, не искажая его, а усиливая сильные стороны», — пишет издание.

«Сервара был спасением». Теннисный мир тронут и изумлён расставанием Медведева с тренером
