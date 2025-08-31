Джон Иснер: может, Бублик сумеет заставить Синнера нервничать?

Бывшая восьмая ракетка мира американец Джон Иснер высказался о мощи казахстанского теннисиста Александра Бублика в игре на своей подаче. В третьем круге Бублик обыграл американца Томми Пола — 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3, 6:7 (5:7), 6:1.

В 1/8 финала Александр сыграет с лидером мирового рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером.

«Играть пять сетов против Томми и ни разу не отдать гейм на своей подаче — это просто смешно. Может, Бублик сумеет заставить Синнера нервничать?» — написал Иснер на личной странице в социальных сетях.

Александр Бублик и Янник Синнер играли шесть раз, в 2025 году — дважды. Итальянец победил на «Ролан Гаррос» — 6:1, 7:5, 6:0, представитель Казахстана выиграл на травяном турнире в Галле — 3:6, 6:3, 6:4.