Джон Иснер: может, Бублик сумеет заставить Синнера нервничать?
Бывшая восьмая ракетка мира американец Джон Иснер высказался о мощи казахстанского теннисиста Александра Бублика в игре на своей подаче. В третьем круге Бублик обыграл американца Томми Пола — 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3, 6:7 (5:7), 6:1.
US Open (м). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 04:40 МСК
24
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|6
|6 5
|6
|
|7 7
|3
|7 7
|1
14
Томми Пол
Т. Пол
В 1/8 финала Александр сыграет с лидером мирового рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером.
«Играть пять сетов против Томми и ни разу не отдать гейм на своей подаче — это просто смешно. Может, Бублик сумеет заставить Синнера нервничать?» — написал Иснер на личной странице в социальных сетях.
US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 18:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
24
Александр Бублик
А. Бублик
Александр Бублик и Янник Синнер играли шесть раз, в 2025 году — дважды. Итальянец победил на «Ролан Гаррос» — 6:1, 7:5, 6:0, представитель Казахстана выиграл на травяном турнире в Галле — 3:6, 6:3, 6:4.
