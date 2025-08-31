Тренер Эрнандес обратился к Медведеву после завершения 11-летней работы вместе

Тренер по физподготовке Эрик Эрнандес опубликовал пост благодарности чемпиону US Open — 2021 российскому теннисисту Даниилу Медведеву после того, как было объявлено о завершении их сотрудничества. Эрнандес работал в команде Медведева 11 лет.

«Мой дорогой Даниил. Какое приключение! Мы познакомились в 2014 году, и за эти 11 лет у нас было так много прекрасных совместных переживаний и моментов на корте и за его пределами. Это навсегда останется в моей памяти.

Работать с тобой было настоящим удовольствием, как во времена взлётов, так и падений. Я старался подталкивать тебя к лучшему уровню, вкладывал все свои навыки, чтобы раскрыть твой потенциал и помочь достичь максимума.

Спасибо тебе за доверие, Даниил. Я бесконечно благодарен за путь, который мы прошли вместе. Я желаю тебе успехов во всём не только как игроку, но и в семейной жизни, как отцу. Благодарю команду вокруг Даниила, нет слов… Очень много моментов, проведённых в раздумьях и смехе вместе, всё ради одной общей цели — результата!» — написал Эрнандес на личной странице в соцсетях.