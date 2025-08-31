Рублёв: по результатам US Open — мой любимый турнир

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался об особенностях Открытого чемпионата США — 2025. Ранее он вышел в 1/8 финала, где сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

«Да мне все «Шлемы» нравятся, везде особенная энергетика. Они все разные, однако все особенные. Не знаю, правда. По результатам это мой любимый турнир, но по ощущениям я получаю удовольствие на всех «Шлемах» и чувствую себя на них примерно одинаково. В некоторых матчах — лучше, в некоторых — похуже, некоторые моменты более напряжённые, другие — на позитиве. Однако я везде доходил до четвертьфиналов, но на US Open делал это чаще всего», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер.