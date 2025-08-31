Скидки
Главная Теннис Новости

«Они думают, что мир — это Америка и английский язык». Александр Бублик — о Кубке Лэйвера

«Они думают, что мир — это Америка и английский язык». Александр Бублик — о Кубке Лэйвера
Комментарии

24-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказал своё мнение по поводу возможного участия на Кубке Лэйвера — 2025, который ежегодно проходит в сентябре между сборными Европы и мира.

– Ты никогда не играл на Кубке Лэйвера?
– Нет…

– Хотел бы?
– Думаю, для этого нужно быть южноамериканцем или американцем.

– Казахстан в сборной мира.
– Мне кажется, капитаны всегда выбирают англоговорящих. Они думают, что мир – это Америка и английский язык. Думаю, так.

– Кубок Лэйвера — это выставочный турнир?
– Конечно. Там начисляют очки?

– Нет.
– Именно, значит, это выставочный, — приводит слова Бублика Clay Tenis.

