«Они думают, что мир — это Америка и английский язык». Александр Бублик — о Кубке Лэйвера

24-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказал своё мнение по поводу возможного участия на Кубке Лэйвера — 2025, который ежегодно проходит в сентябре между сборными Европы и мира.
– Ты никогда не играл на Кубке Лэйвера?
– Нет…
– Хотел бы?
– Думаю, для этого нужно быть южноамериканцем или американцем.
– Казахстан в сборной мира.
– Мне кажется, капитаны всегда выбирают англоговорящих. Они думают, что мир – это Америка и английский язык. Думаю, так.
– Кубок Лэйвера — это выставочный турнир?
– Конечно. Там начисляют очки?
– Нет.
– Именно, значит, это выставочный, — приводит слова Бублика Clay Tenis.