«Они думают, что мир — это Америка и английский язык». Александр Бублик — о Кубке Лэйвера

24-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказал своё мнение по поводу возможного участия на Кубке Лэйвера — 2025, который ежегодно проходит в сентябре между сборными Европы и мира.

– Ты никогда не играл на Кубке Лэйвера?

– Нет…

– Хотел бы?

– Думаю, для этого нужно быть южноамериканцем или американцем.

– Казахстан в сборной мира.

– Мне кажется, капитаны всегда выбирают англоговорящих. Они думают, что мир – это Америка и английский язык. Думаю, так.

– Кубок Лэйвера — это выставочный турнир?

– Конечно. Там начисляют очки?

– Нет.

– Именно, значит, это выставочный, — приводит слова Бублика Clay Tenis.