Артур Риндеркнеш — Карлос Алькарас: история личных встреч перед матчем US Open

Артур Риндеркнеш — Карлос Алькарас: история личных встреч перед матчем US Open
Сегодня, 31 августа, в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и представитель Франции Артур Риндеркнеш, занимающий 82-е место в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 20:00 мск.

US Open (м). 4-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Артур Риндеркнеш
82
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Это четвёртая очная встреча теннисистов. Все три предыдущих поединка завершились в пользу испанского теннисиста. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.

