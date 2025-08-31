Артур Риндеркнеш — Карлос Алькарас: история личных встреч перед матчем US Open
Сегодня, 31 августа, в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и представитель Франции Артур Риндеркнеш, занимающий 82-е место в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 20:00 мск.
US Open (м). 4-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 20:00 МСК
82
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Это четвёртая очная встреча теннисистов. Все три предыдущих поединка завершились в пользу испанского теннисиста. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.
