«Скучно видеть одни и те же лица». Бублик объяснил, почему пропустил Торонто и Цинциннати

24-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что решил пропустить «Мастерсы» в Торонто (Канада) и Цинциннати (США), чтобы отдохнуть физически и психологически перед US Open — 2025.

«Подумал: «Ладно, воспользуюсь этим временем, чтобы привести себя в порядок, усердно поработать и переосмыслить, как построить сезон». Я играл, когда мне нужно было вернуться туда, где, думаю, я и должен быть в рейтинге, где я был последние шесть или семь лет. И как только достиг этой цели, я сказал: «Ладно, на этом можно остановиться. Пусть US Open и другие турниры будут, как новый сезон».

Думаю, это помогло мне, потому что я немного скучал по теннису, когда был дома, в России. Смотрел по телевизору Торонто, Цинциннати, Уинстон-Сейлем… Я видел всё, смотрел каждый матч, который меня интересовал.

Я скучал по теннису и был рад видеть своих коллег. Когда я зашёл в ресторан для игроков на US Open, они посмотрели на меня так, словно хотели сказать: «О, ты всё-таки решил играть». Было забавно, пару дней мне очень нравилось. Обычно скучно видеть одни и те же лица», — приводит слова Бублика Clay Tenis.