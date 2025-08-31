Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бублик: для меня титул «челленджера» важнее финала «Ролан Гаррос» в парном разряде

Бублик: для меня титул «челленджера» важнее финала «Ролан Гаррос» в парном разряде
Аудио-версия:
Комментарии

24-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал о своём отношении к достижениям в парном теннисе по сравнению с одиночным.

В 2021 году Бублик в паре с соотечественником Андреем Голубевым проиграл в финале «Ролан Гаррос».

«Для меня титул «челленджера» в Турине важнее финала на «Ролан Гаррос» в парном разряде. Это сложнее. В тот раз в Париже я играл в парном разряде ради шутки, а в итоге оказался в финале «Шлема». Взять, к примеру, Макса Пёрселла и Джордана Томпсона: они выступали ради шутки и выиграли «Шлем».

Любой одиночник, который хоть пару недель серьёзно к этому относится, добивается результатов. Так было всегда. Я в итоге выходил в финал, так что теперь могу разговаривать с парниками на их уровне. Я лучше половины парников, которые никогда не выходили в финал ТБШ. Представьте, если бы я выиграл! Я бы сказал: «Ребята, вы даже в теннис играть не умеете», — приводит слова Бублика Clay Tenis.

Материалы по теме
«Это не настоящий теннис, это бесполезно». Бублик — о парном разряде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android