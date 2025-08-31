Скидки
Теннис

Синнера раскритиковали в Сети за паузу в гейме из-за шнурков. За него заступилась Стаббс

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер подвергся критике в социальных сетях за то, что взял вынужденный перерыв по ходу гейма на подаче канадца Дениса Шаповалова в матче третьего круга на US Open — 2025.

US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 20:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		6 6 6
7 		4 3 3
             
Денис Шаповалов
29
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

В третьем сете при счёте 3:1 40-40 на подаче Шаповалова у Синнера порвались шнурки на одном из кроссовок. Итальянец был вынужден взять небольшой перерыв, чтобы переобуться. После этого он сделал брейк.

Фото: Кадр из трансляции

Это вызвало негодование в социальных сетях, некоторые обвинили Синнера в неспортивном поведении. За Янника заступилась многократная победительница мэйджоров в парном разряде Ренне Стаббс.

«Это 100% разрешено. Он порвал шнурки. Вы думаете, что он будет бегать по теннисному корту с развязанными шнурками? Я видела подобное множество раз», — написала Стаббс.

Новости. Теннис
