«Это надо было сделать раньше». Турсунов — о расставании Медведева с Сервара

Бывшая 20-я ракетка мира, российский тренер Дмитрий Турсунов поделился мнением о прекращении сотрудничества между чемпионом US Open — 2021, 13-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и французским тренером Жилем Сервара.

«Это надо было сделать раньше. Дане будет сложно работать с другими тренерами, потому что у них с Сервара была дружеская связь. Очень сложно понять, кто будет следующим», — сказал Турсунов в телеграм-канале BB Tennis.

Ранее Медведев провально выступил на Открытом чемпионате США — 2025. Напомним, Даниил устроил скандал в матче первого круга US Open — 2025, в котором играл с французом Бенжаменом Бонзи. Бонзи одержал победу во встрече со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.