Теннис

Новак Джокович — Ян-Леннард Штруфф: история личных встреч перед матчем US Open

Комментарии

В ночь с 31 августа на 1 сентября в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США — 2025 встретятся седьмая ракетка мира серб Новак Джокович и немец Ян-Леннард Штруфф, занимающий 144-е место в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 2:00 мск.

US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Ян-Леннард Штруфф
144
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

Это восьмая очная встреча теннисистов. Все семь предыдущих матчей завершились победами Джоковича. За событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.

