«Ничто не вечно под луной». Губерниев — о прекращении работы Медведева и Сервара

Аудио-версия:
Комментарии

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о прекращении сотрудничества между чемпионом US Open — 2021, 13-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и французским тренером Жилем Сервара.

«Надо выходить из зоны комфорта. Уход от тренера — это стресс. И всё может качнуться в ту сторону, что станет ещё хуже, но может быть и наоборот — и он выйдет из этого крутого пике. Поэтому рассчитываем на второе. Но так бывает в спорте. Ничто не вечно под луной. Надеемся, что эти перемены к лучшему», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Ранее Медведев провально выступил на Открытом чемпионате США — 2025. Напомним, Даниил устроил скандал в матче первого круга US Open — 2025, в котором играл с французом Бенжаменом Бонзи. Бонзи одержал победу во встрече со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.

Комментарии
