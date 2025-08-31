Скидки
Калинская: хочется, чтобы не только говорили «красивая теннисистка», но и «успешная»

29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская высказалась о том, что её называют самой красивой в WTA-туре.

«Безусловно, это приятно, но хочется, чтобы не только говорили «вот красивая теннисистка», «успешная теннисистка» на первом месте», — сказала Калинская в интервью First and Red.

На US Open — 2025 Анна Калинская в женском одиночном разряде во втором круге проиграла второй ракетке из Польши Иге Швёнтек со счётом 6:7 (2:7), 4:6. В парном разряде с представительницей Румынии Сораной Кырстей Анна на старте соревнований уступила американскому дуэту Маккартни Кесслер и Питон Стирнс (5:7, 4:6).

