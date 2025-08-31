Александр Бублик и Томми Пол пожали друг другу мизинцы после их матча на US Open — 2025

24-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик и 14-й номер мирового рейтинга американец Томми Пол пожали друг другу мизинцы после их матча игры круга на Открытом чемпионате США — 2025. Матч закончился победой казахстанца в пяти сетах: 7:6, 6:7, 6:3, 6:7, 6:1. У сетки Бублик протянул Полу мизинец, а после теннисисты обнялись.

Фото: Скриншот из трансляции

В следующем круге казахстанский теннисист встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером из Италии.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.