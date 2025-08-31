Скидки
Главная Теннис Новости

Александр Бублик и Томми Пол пожали друг другу мизинцы после их матча на US Open — 2025

24-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик и 14-й номер мирового рейтинга американец Томми Пол пожали друг другу мизинцы после их матча игры круга на Открытом чемпионате США — 2025. Матч закончился победой казахстанца в пяти сетах: 7:6, 6:7, 6:3, 6:7, 6:1. У сетки Бублик протянул Полу мизинец, а после теннисисты обнялись.

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 04:40 МСК
Александр Бублик
24
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 4 6 6 5 6
6 5 		7 7 3 7 7 1
             
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

В следующем круге казахстанский теннисист встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером из Италии.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.

Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Секта мужского одиночного турнира US Open - 2025
