Александр Бублик и Томми Пол пожали друг другу мизинцы после их матча на US Open — 2025
24-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик и 14-й номер мирового рейтинга американец Томми Пол пожали друг другу мизинцы после их матча игры круга на Открытом чемпионате США — 2025. Матч закончился победой казахстанца в пяти сетах: 7:6, 6:7, 6:3, 6:7, 6:1. У сетки Бублик протянул Полу мизинец, а после теннисисты обнялись.
US Open (м). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 04:40 МСК
24
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|6
|6 5
|6
|
|7 7
|3
|7 7
|1
14
Томми Пол
Т. Пол
Фото: Скриншот из трансляции
В следующем круге казахстанский теннисист встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером из Италии.
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.
