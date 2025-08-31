Майхшак встретился с мальчиком, у которого болельщик отобрал кепку на US Open

76-я ракетка мира польский теннисист Камиль Майхшак встретился с мальчиком, у которого болельщик отобрал кепку. После матча второго круга на US Open — 2025, где Камиль обыграл россиянина Карена Хачанова, поляк подарил кепку мальчику. Юный болельщик не успел взять подарок, так как его выхватил мужчина и забрал себе. После Майхшак узнал об этом и попросил найти мальчика.

В день матча третьего круга на US Open Камиль встретился с юным болельщиком и передал ему сувениры и новую кепку.

Фото: Из личного архива Камиля Майхшака

«Привет, мир. Вместе с Броком желаем вам отличного дня!» — подписал фото Майхшак.

В четвёртый круг соревнований поляк не вышел. Он снялся по ходу матча со швейцарцем Леандро Риди при счёте 3:5 в первом сете.