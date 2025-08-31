Джессика Пегула разгромила Энн Ли и вышла в четвертьфинал US Open — 2025

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2025. В четвёртом круге она обыграла свою соотечественницу Энн Ли (58-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 54 минуты. В её рамках Пегула два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Ли один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-понйт из одного заработанного.

За выход в полуфинал US Open — 2025 Джессика Пегула поспорит с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Тэйлор Таунсенд (США).